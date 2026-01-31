وزير الخارجية: دعم مصرى لثوابت الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:00 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي المعتمدة في مصر، بحضور سفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر العميق للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته المختلفة، مؤكداً أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، تولي أهمية خاصة لتعزيز العمل المشترك ودعم دور الاتحاد في ترسيخ السلم والأمن والتنمية في القارة لاسيما في ظل ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ورئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر لثوابت الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون المؤسسات الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ودعم الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مشدداً على أن هذه المبادئ تمثل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية وتحركها داخل الأطر القارية الثنائية والإقليمية والدولية.

في ذات السياق، أوضح وزير الخارجية أن التكامل الاقتصادي والتنمية هما ركيزة مركزية في سياسة مصر تجاه أفريقيا، مبرزاً المبادرات الرائدة مثل ممر القاهرة - كيب تاون، وممر مصر - ليبيا - تشاد، ومشروع VIC-MED الخاص بربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الاقليمي، فضلاً عن التوسع في تنفيذ مشروعات ملموسة، وكذلك من خلال برامج بناء القدرات، والدعم الفني في القطاعات الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والطاقة والتشييد والبناء، بما يحقق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

كما استعرض وزير الخارجية أبرز التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية اضطلاع منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي بدور فاعل في دعم جهود الوقاية من النزاعات، وتسوية الأزمات سلمياً، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وبناء القدرات، بما يتسق مع أولويات الدول الأفريقية واحتياجاتها الوطنية مع تعزيز التعاون بين منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما أكد عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمكاتب ومنظمات الاتحاد الأفريقي العاملة في مصر، مبرزاً نقل عدد كبير من المكاتب والمنظمات للعمل من العاصمة الإدارية وهو ما يسهم في أداء مهامها على النحو الأمثل، مشيراً إلى أن استضافة مصر لعدد من المكاتب والمنظمات القارية يعكس دورها المحوري في دعم العمل الأفريقي المشترك.

شهد اللقاء حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية وممثلي مكاتب الاتحاد الأفريقي، تم خلاله تبادل الرؤى حول آفاق تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأفريقي ومؤسساته المختلفة ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية.