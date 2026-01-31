الارشيف / أخبار مصرية

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة: إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 08:46 مساءً - قدم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي.

وكتب الرئيس عبر صفحته على فيس بوك «أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار».

وأضاف «يؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالميًا. فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والانجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم».

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا بعد الفوز على تونس فى نهائي البطولة بنتيجة37-24.

 

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-10 لصالح الفراعنة في مباراة شهدت تألق المنتخب المصري من أجل مواصلة الريادة الأفريقية، خاصة يحيي الدرع ومحمد أوكا ومحمد على الحارس.

