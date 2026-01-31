الرياض - كتبت رنا صلاح - تراكم الدهون في منطقة البطن يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجعل البحث عن طرق طبيعية وفعّالة لإزالة الكرش أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة والوقاية من المضاعفات المحتملة. ومن بين الوصفات المنزلية المستخدمة لهذا الغرض، خليط الفازلين مع النعناع أو الزنجبيل، الذي يساعد على تقليل الدهون المتراكمة عند استخدامه بانتظام.

“ضاع عمرك حارم نفسك علشان الرجيم”.. وصفة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش كنز رباني لم يخطر على البال

وصفة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش

تعتمد هذه الوصفة على خلط كمية مناسبة من الفازلين مع أوراق النعناع الطازج المهروس، ثم يُدهن الخليط على منطقة البطن أو أي منطقة يُراد تنحيفها. بعد ذلك، يتم تدليك المنطقة بحركة دائرية لضمان امتصاص الجلد للخلطة، ثم تُغطى بالنايلون الشفاف وتُترك لمدة ساعة قبل شطفها بالماء. يوصى بتكرار العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج، حيث يساعد النعناع على تحفيز الدورة الدموية وتحسين حرق الدهون الموضعي، بينما يعمل الفازلين كعامل ناقل يمكّن المكونات الفعّالة من اختراق الجلد بفعالية أكبر.

وصفة الفازلين والزنجبيل لإزالة الدهون

تجمع هذه الوصفة بين الفازلين وزيت الزيتون مع الزنجبيل والنعناع، حيث يُسخن زيت الزيتون على النار ويضاف إليه ملعقة من الزنجبيل والنعناع حتى يغلي المزيج، ثم يُضاف الفازلين ويُخلط جيدًا. يُدهن الخليط على مناطق البطن والأرداف والأفخاذ مع تدليك دائري لتحفيز امتصاص المكونات، ثم تُترك لمدة نصف ساعة قبل شطفها بالماء البارد. تكرار هذه الوصفة يوميًا يساعد في تقليل الدهون المتراكمة بشكل ملحوظ ويعزز شكل الجسم ويجعله أكثر تناسقًا مع مرور الوقت.