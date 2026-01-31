وول ستريت جورنال: ترامب يطلب بخيارات عسكرية حاسمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:59 مساءً - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" طلب من مستشاريه إعداد خطط عسكرية سريعة وحاسمة ضد إيران، تهدف إلى تقليص قدرات طهران دون الانزلاق إلى صراع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ذلك في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة من وجودها العسكري عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات في المنطقة.

المرشد الإيراني ضمن الأهداف المحتملة

وأشارت الصحيفة إلى أن التلميحات الأميركية لا تستبعد وضع المرشد الإيراني "علي خامنئي" ضمن قائمة الأهداف المحتملة، سواء عبر استهداف مباشر بالقتل أو بمحاولات اختطاف، على غرار سيناريوهات سابقة طبقت ضد قيادات في دول أخرى.

قادة عسكريون وعلماء نوويون في دائرة الاستهداف

وتشمل الخيارات المطروحة أيضًا استهداف كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين، في محاولة لإرباك منظومة اتخاذ القرار العسكري والسياسي داخل إيران، وهي سياسة سبق استخدامها خلال مراحل التوتر بين إسرائيل وطهران.

المنشآت النووية هدف رئيسي

وبحسب الصحيفة، تأتي المنشآت النووية في مقدمة الأهداف المحتملة، وعلى رأسها مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، في إطار السعي لمنع إيران من المضي قدمًا في تطوير سلاح نووي.

ضرب مصادر الطاقة للضغط الاقتصادي

كما تتضمن الخطط المحتملة استهداف منشآت الطاقة والنفط، بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني وزيادة الضغط الشعبي على النظام الحاكم.

تعطيل الصواريخ ومراكز القيادة

وتشمل الخيارات كذلك استهداف برامج الصواريخ الباليستية، ومراكز القيادة والسيطرة والاستخبارات، إلى جانب قواعد الحرس الثوري ومخازنه، في محاولة لتعطيل القدرات العسكرية وإرباك التنسيق العملياتي داخل إيران.