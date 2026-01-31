الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية نوري المالكي، السبت، أنه "سيمضي في اعتماد إرادة الشعب وحقه في اختيار نظامه السياسي وقياداته"، مشيرا إلى أنه "لن يفرط" بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به.

المالكي: اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن عراقي وطني يجب أن يُحترم

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، قال المالكي "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية، ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".



وأكمل، أنه "نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم".



وأضاف المالكي "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين. وفي هذه الأجواء، نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، لا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلا، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيدا عن أي تدخل أو علاقات سلبية".



المالكي، ناقش الجمعة، مع القائم باﻷعمال الأميركي جوشوا هاريس، الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة المقبلة.