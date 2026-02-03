وزير الشباب والرياضة يكشف خطة تنمية القطاع الرياضي باستثمارات 30 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:23 مساءً - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بخدمة الشباب والرياضة في مصر عبر خطة عمل خمسية تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة.

وأوضح صبحى، أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء البرلمان لتنمية القطاع الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أهمية التعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتطوير المهارات الرياضية والإدارية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والتى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأضاف الوزير، أن القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارًا من الموازنة الحكومية خلال 6 سنوات، لدعم المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار صبحي إلى حرص الوزارة على التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر الرياضية وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقييم الأداء والتطوير المستمر.