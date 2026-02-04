أردوغان: علاقاتنا مع مصر ارتقت لمستويات متقدمة وهدفنا رفع التبادل التجارى لـ15 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:16 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة شهدت تطورًا ملحوظًا وارتقت إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات، في إطار رؤية مشتركة تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا المشتركة وفي مقدمتها فلسطين.

شكر للسيسي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأعرب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يعكس زخماً متناميًا في العلاقات الثنائية منذ الاجتماع الأول الذي عُقد في أنقرة سبتمبر 2024.

وأوضح أن كثافة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الماضية أسهمت في ترسيخ التعاون، مع تعزيز الأرضية القانونية للعلاقات عبر بيانات ووثائق مشتركة تم تبادلها اليوم.

هدف طموح للتجارة والاستثمار

وأشار الرئيس التركي إلى أن مصر تواصل كونها أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مؤكدًا السعي لرفع حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى اقتراب الاستثمارات التركية في مصر من 4 مليارات دولار، ودورها في توفير فرص عمل، مؤكدًا التوجه لتأسيس نموذج اقتصادي تكاملي يُعزّز قدرة البلدين على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع بحث فرص تعاون جديدة خلال منتدى الأعمال المشترك.