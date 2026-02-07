3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:30 مساءً - يفتتح كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض السلع والمنتجات الغذائية المقام بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، غدا، الأحد، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع ضمان توافر السلع بجودة عالية وكميات كافية طوال الشهر الكريم.

وعلى صعيد آخر، يتفقد غدًا الأحد، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات، مهرجان التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي يهدف إلى دعم المنتجين والمزارعين والترويج لأجود أنواع التمور والزيتون ومنتجاتهما، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

ومن المقرر أن يشمل التفقد جولة داخل أجنحة العارضين، والاطلاع على المنتجات المشاركين بها، في إطار جهود الدولة التوسع في هذه الفعاليات، لتبادل الخبرات، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وخارجيًا.