ظهرت الآن: رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 08:15 مساءً - اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2026، بعد استكمال أعمال التصحيح والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، حيث تم إعلان الكشوف المعتمدة للطلاب وأولياء الأمور.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في سوهاج

أتاحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة لتسهيل حصول الطلاب على درجاتهم فور إعلانها، دون الحاجة للتوجه للمدارس أو مواجهة أي تكدس، ويمكن للطلاب إدخال رقم الجلوس في الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في سوهاج للحصول على النتيجة المباشرة، مع عرض الدرجات والتقدير العام لكل طالب.

إجراءات التصحيح واعتماد الشهادة الإعدادية في سوهاج

أكدت المديرية أن جميع النتائج تم اعتمادها بعد مراجعة دقيقة لضمان أعلى معايير الشفافية والدقة في التصحيح ورصد الدرجات، كما أن النتائج متاحة الآن لجميع الطلاب في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.