ضبط المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة بالضرب بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 08:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على سيدة "مسنة" بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سيدة "مسنة" ، كريمتها – مقيمتان بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، أمكن ضبط الثانية وبحوزتها العصا المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لرغبة والدتها الجلوس الدائم أمام المنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.