انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 08:16 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك، ما سيؤدي إلى قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل.

وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الاحد الموافق 8-2-2026 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى الاثنين الموافق 9-2-2026 ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وقد قامت الشركة بتجهيز كافة إمكانياتها من معدات و مهندسيين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.