مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات في المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 08:16 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – أسلحة نارية غير مرخصة) بنطاق محافظة "المنيا"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، هيروين ، آيس ، بودر" - 78 قطعة سلاح نارى "19 بندقية آلية ، 47 بندقية خرطوش ،

12 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (75) مليون جنيه.