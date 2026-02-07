الرياض - كتبت رنا صلاح - تحظى أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT لعام 2026 باهتمام متزايد من المواطنين، خاصة الطلبة والموظفين، مع الاعتماد اليومي على وسائل النقل الجماعي الحديثة كحل عملي لتقليل زمن التنقل وخفض التكلفة الشهرية، لا سيما بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، حيث تمثل هذه الشبكات العمود الفقري لمنظومة النقل الذكي في مصر، ويأتي هذا الاهتمام في ظل سعي شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من أنظمة الاشتراكات المخفضة، التي توفرها الدولة.

أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 2026.. دليل شامل للطلبة والموظفين وأبرز الخصومات

تمنح هيئة مترو الأنفاق الطلبة وذوي الهمم خصومات كبيرة تتجاوز 90% من القيمة الفعلية للاشتراكات، في إطار دعم هذه الفئات وتيسير حركتها اليومية، حيث يتاح اشتراك ربع سنوي يغطي 90 يومًا بعدد 180 رحلة، ما يجعله خيارًا مثاليًا طوال الفصل الدراسي

ويبلغ سعر الاشتراك الربع سنوي لمرحلة واحدة 150 جنيهًا، بينما يصل اشتراك مرحلتين إلى 200 جنيه، ويرتفع إلى 250 جنيهًا لثلاث أو أربع مراحل، في حين يبلغ اشتراك خمس أو ست مراحل 300 جنيه فقط، وهو ما يجعل المترو الوسيلة الأكثر توفيرًا مقارنة ببدائل النقل الأخرى

اشتراكات المترو 2026 للجمهور العادي

توفر هيئة المترو أنظمة اشتراك مرنة للجمهور العادي، سواء بنظام شهري أو ربع سنوي أو سنوي، بما يتناسب مع عدد المناطق التي يتم التنقل بينها وطبيعة الاستخدام اليومي كما يلي:

بالنسبة للاشتراك الشهري، يبدأ السعر من 310 جنيهات لمنطقة واحدة، ويصل إلى 365 جنيهًا لمنطقتين، بينما يبلغ 425 جنيهًا لثلاث أو أربع مناطق، ويرتفع إلى 600 جنيه لخمس أو ست مناطق

أما الاشتراك الربع سنوي، فيبدأ من 835 جنيهًا لمنطقة واحدة، ويصل إلى 990 جنيهًا لمنطقتين، بينما يبلغ 1250 جنيهًا لثلاث أو أربع مناطق، ويصل إلى 1670 جنيهًا لخمس أو ست مناطق

كما تتيح الهيئة اشتراكات سنوية موفرة، حيث يبلغ سعر الاشتراك السنوي لخطين 4235 جنيهًا، بينما يصل الاشتراك لثلاثة خطوط إلى 5335 جنيهًا، وهو خيار مناسب لمن يعتمدون على المترو بشكل يومي منتظم

اشتراكات المترو 2026 لكبار السن فوق 60 عامًا

يحصل كبار السن فوق 60 عامًا على خصومات تتجاوز 50% على الاشتراكات، دعمًا لقدرتهم على التنقل بسهولة وأمان، حيث تتراوح أسعار الاشتراك الشهري ما بين 220 و470 جنيهًا وفقًا لعدد المناطق، بينما تتراوح أسعار الاشتراك الربع سنوي ما بين 660 و1270 جنيهًا، بما يخفف العبء المالي عن هذه الفئة

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء

تخصص هيئة المترو اشتراكات ربع سنوية لمصابي وأسر الشهداء بأسعار مخفضة تتراوح بين 420 و835 جنيهًا حسب عدد المناطق، في إطار التقدير المجتمعي وتقديم تسهيلات مستمرة تضمن لهم سهولة الحركة داخل شبكة المترو

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT 2026

يقدم القطار الكهربائي الخفيف LRT نظام اشتراكات شهرية يحقق وفرًا كبيرًا مقارنة بالتكلفة اليومية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للموظفين والطلبة المتنقلين بين المدن الجديدة

ويبلغ سعر الاشتراك حتى 3 محطات 300 جنيه، بينما يصل إلى 500 جنيه حتى 7 محطات، في حين يبلغ 600 جنيه لأكثر من 7 محطات، مع نسب تخفيض تصل إلى ما بين 42% و50%

ويستفيد المشتركون من عدد غير محدود من الرحلات طوال الشهر دون أي رسوم إضافية، وهو ما يوفر ثباتًا في التكلفة الشهرية ويسهم في تسهيل الحركة اليومية بين المناطق الحيوية والمدن الجديدة