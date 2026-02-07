من عمرو زكي لنجوم السينما.. مطار القاهرة مصيدة المشاهير الهاربين من أحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:34 مساءً - أثبتت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي مجدداً أنها العين الساهرة التي لا تنام ولا تفرق بين مشهور ومواطن عادي أمام سيادة القانون، حيث شهدت أروقة المطار واقعة جديدة أثارت جدلاً واسعاً بضبط نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي، الشهير بـ "البلدوزر"، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره، حيث كشفت أجهزة الفحص الفني عن صدور حكم قضائي سابق ضده، مما استوجب إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

واقعة "البلدوزر" ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سجلات مباحث مطار القاهرة، التي باتت تمثل "حائط صد" ومنيعاً ضد أي محاولة للهروب من أحكام القضاء.

وتضم قائمة المشاهير الذين سقطوا في قبضة أمن المطار سابقاً أسماء لامعة في مجالات الفن والرياضة والمجتمع، تورط بعضهم في قضايا تتنوع بين حيازة مواد ممنوعة، أو التهرب الضريبي، أو صدور أحكام غيابية في قضايا شيكات ونزاعات مدنية، حيث وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام القانون قبل صعود الطائرة أو فور وصولهم من الخارج.

وتأتي هذه النجاحات الأمنية المتلاحقة انعكاساً للجهود الجبارة التي تبذلها مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير المباحث، الذي وضع خطة أمنية محكمة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في فحص وتتبع المطلوبين قضائياً.

وتعتمد المنظومة الأمنية الحالية بالمطار على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لحظياً، تتيح لرجال المباحث الكشف عن أي ملاحظات أمنية فور وضع "جواز السفر" على أجهزة القارئ الإلكتروني، مما يجعل من محاولة التخفي أو الهروب أمراً مستحيلاً.

الرسالة الأمنية التي يرسخها رجال الشرطة هي "الانضباط فوق الجميع"، حيث يتم التعامل مع كافة الحالات باحترافية شديدة مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه عدم التهاون في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وتستمر مباحث المطار في ممارسة دورها الوطني بفرض هيبة الدولة ومنع كافة أشكال المخالفات، لتظل بوابة مصر الأولى نموذجاً للانضباط والأمان.