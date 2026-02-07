بمناسبة شهر رمضان.. مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة (تعرف عليها)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:34 مساءً - تعدل وزارة النقل مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع طبيعة العمل والتحركات خلال الشهر الكريم.

وتقرر انطلاق أولى رحلات المترو من جميع المحطات الانتهائية في تمام الساعة 5:15 صباحاً، على أن تكون مواعيد آخر القطارات كالتالي:

مواعيد آخر القطارات:

الخط الأول: قيام آخر قطار من محطتي "حلوان" و"المرج الجديدة" في تمام الساعة 12:15 صباحاً.

الخط الثاني: قيام آخر قطار من محطتي "شبرا الخيمة" و"المنيب" في تمام الساعة 12:30 صباحاً.

الخط الثالث: قيام آخر قطار من محطة "عدلي منصور" في تمام الساعة 12:07 صباحاً.

قيام آخر قطار من محطة "الكيت كات" في تمام الساعة 12:38 صباحاً.

نقاط الربط والتبادل بين الخطوط:

حرصت الوزارة على تنظيم مواعيد الالتقاء في المحطات التبادلية لضمان وصول الركاب لوجهاتهم، وذلك وفق الجدول التالي:

محطة أنور السادات: يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني في تمام الساعة 1:00 صباحاً.

محطة جمال عبد الناصر: يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحاً.

محطة العتبة: يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحاً.