باقة كاملة مجانية… ترددات قنوات شو تايم على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:33 مساءً - تضم شبكة قنوات شو تايم مجموعة من القنوات المتخصصة التي تغطي جميع أنواع المحتوى الترفيهي حيث تقدم برامج ومسلسلات وأفلام متنوعة لتلبية أذواق مختلفة من الدراما إلى الكوميديا والسينما الحصرية، تعتبر هذه القنوات وجهة مفضلة لعشاق الترفيه العربي والعالمي مع بث مستمر طوال اليوم وجودة صورة وصوت عالية.

تردد قناة شو تايم دراما

تتخصص قناة شو تايم دراما في عرض المسلسلات والبرامج الدرامية بشكل رئيسي لتلبية احتياجات جمهور يعشق متابعة الأحداث المتسلسلة والقصص المشوقة:

التردد: 11411 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة شو تايم سينما

تقدم قناة شو تايم سينما باقة من الأفلام العربية والعالمية مع التركيز على الإنتاجات الحديثة والكلاسيكية ما يجعلها محطة مهمة لمحبي السينما:

التردد: 11411 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة شو تايم كوميدي HD

تختص قناة Showtime كوميدي HD بعرض البرامج والمسلسلات الكوميدية التي تمنح المشاهدين تجربة ترفيهية ممتعة مليئة بالضحك والفكاهة، مع جودة بث عالية لضمان وضوح الصورة:

التردد: 11411 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات شبكة شو تايم

شبكة قنوات شو تايم تقدم محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق مع بث ثابت ومستمر على النايل سات ما يجعل من السهل استقبال القنوات على أجهزة الاستقبال المختلفة، تشمل الشبكة جميع أنواع البرامج من الدراما إلى الأفلام الحصرية والكوميديا مما يوفر تجربة مشاهدة متكاملة لكل أفراد الأسرة.