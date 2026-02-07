حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:33 مساءً - أعلنت شبكة ART عن تحديث تردد قناة ART حكايات لعام 2026 على القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للمشاهدين في جميع الدول العربية متابعة محتوى درامي متنوع على مدار الساعة، يشمل أحدث المسلسلات المصرية والعربية بالإضافة إلى الأعمال الكلاسيكية، دون انقطاع.

تردد قناة ART حكايات زمان 2026 على نايل سات

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة ART حكايات زمان 2026 على نايل سات، وذلك لأنها من القنوات التي تقوم بتقديم عدد كبير من المسلسلات، والتردد هو:

التردد هو 12034.

الاستقطاب هو أفقي.

القمر الصناعي هو نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

وأما عن معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

والجودة هي SD.

ما تقدمه قناة ART حكايات زمان 2026

تعد قناة ART حكايات من القنوات المشفرة التي تعمل بنظام الدفع المسبق، وتركز على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات التي تناسب جميع الأذواق، مع الحفاظ على جودة بث عالية للصوت والصورة، وفواصل إعلانية قصيرة لا تؤثر على استمرارية المشاهدة.