نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الليجا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:33 مساءً - حقق نادي برشلونة فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

دخل برشلونة اللقاء بضغط هجومي مبكر وسيطرة واضحة على وسط الملعب، مع محاولات متكررة عن طريق لامين يامال وراشفورد، بينما اعتمد مايوركا على الهجمات المرتدة التي كادت أن تسفر عن هدف، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة وتألق الحارس جوان غارسيا حالا دون ذلك.

أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري

نجح برشلونة في كسر التعادل عند الدقيقة 29، بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، واقترب من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، حيث اصطدمت تسديدة كاسادو بالعارضة، قبل أن ينجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، مؤكّدًا أفضلية الفريق الكتالوني.

واستمرت محاولات برشلونة حتى نجح بيرنال في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 82، ليقضي تمامًا على آمال مايوركا في العودة، وسط سيطرة كاملة من أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يؤكد برشلونة أحقيته بالنقاط الثلاث، ويواصل مشواره بثبات في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.