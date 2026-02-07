ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة ضد ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:33 مساءً - انطلقت منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، حيث استضاف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، مساء السبت، في مواجهة قوية على ملعبه.

نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

نجح الفريق الكتالوني في تحقيق فوز مستحق بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع كل من روبرت ليفاندوفسكي، ولامين يامال، ومارك بيرنال، ليواصل برشلونة عروضه القوية في الليغا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة أمام فالنسيا، مساء الأحد، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد بريال بيتيس ضمن مباريات الجولة ذاتها.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، في انتظار استكمال باقي مباريات لجولة.

ترتيب الدوري الإسباني 2025/2026