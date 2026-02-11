أخبار مصرية

وزيرة الإسكان تصل إلى ديوان عام الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:20 مساءً - المهندسة راندة المنشاوي تؤكد اعتزازها بثقة القيادة السياسية وتعرب عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال

 

 وتؤكد حرصها على العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية التي يشهدها قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 

عقب أدائها اليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبالها قيادات الوزارة، إلى جانب جمع من العاملين، الذين رحبوا بها متمنين لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية لتولي مسئولية وزارة الإسكان، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، وحرصها على العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية التي يشهدها قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

 

كما شددت وزيرة الإسكان على أهمية تضافر الجهود بين جميع قطاعات الوزارة وهيئاتها التابعة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت الوزيرة سعادتها بالتواجد في بيتها وزارة الإسكان مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات المتابعة والتنسيق، ودعم الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يحقق تطلعات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وقد أعرب العاملون بالوزارة عن سعادتهم بتولي سيادتها المسئولية، كأحد أبناء وزارة الإسكان مؤكدين ثقتهم في خبرتها وكفاءتها، ومعبرين عن تطلعهم للعمل تحت قيادتها خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف قطاعات الوزارة.

 

