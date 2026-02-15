بدء مؤتمر الجمهورية الخامس "12 عاما من الكفاح والعمل.. السيسى بناء وطن"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:23 مساءً - بدأ منذ قليل مؤتمر" الجمهورية " الخامس تحت عنوان (12 عاما من الكفاح والعمل.. السيسى بناء وطن)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ أحمد محمد علي أحد نجوم برنامج دولة التلاوة.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة ورؤساء الجامعات ، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمختصين فى الشأن الاقتصادى والتنمية البشرية والتعليم والصحة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

جلسات نقاشية تتناول جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة

ويناقش المؤتمر فى جلساته القضايا الوطنية المختلفة والجهود التى بذلتها الدولة على مدار 12 عاما من أجل تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ودولة مدنية حديثة ، وإحداث النهضة التى تدفع بمصر إلى المكانة التى تليق بها ، مع الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى .

كما يناقش المؤتمر التحديات التى تواجهها الدولة في ظل التغييرات الجيوسياسية والاحداث الإقليمية والدولية التى تحيط بالدولة المصرية .

وخلال المؤتمر تعقد مجموعة من الجلسات ، حول الشباب ورؤية المستقبل ، والتحديات التى تواجه قطاع الطاقة ومستقبل مصر وكيفية الوصول بها لتكون مركزا إقليميا للطاقة ، كما تناقش الجلسات جهود الدولة فى تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الخريجين واعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومقتضيات العصر الحديث ، كما تناقش الجلسات بناء الانسان المصرى فى الجمهورية الجديدة وجهود الدولة لتقديم خدمات صحية وتعليمية والمبادرات المختلفة لتحسين جودة حياة المصريين ، وعلى راسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى نالت إشادات دولية عديدة .



ويأتي شعار مؤتمر الجمهورية هذا العام (12عاما من الكفاح والعمل .. السيسى بناء وطن ) ، حيث يعرض حكاية شعب آمن برؤية قائده الرئيس عبدالفتاح السيسى ، الذى يصل الليل بالنهار لتصبح مصر أم الدنيا ، ويلقى الضوء على الطريق الطويل الذى قرر القائد ان يسلكه ومعه شعب مصر. إنه طريق التنمية الشاملة ، الذى بدأت خطواته الأولى ولا يزال قطار الإنجازات يقطع المسافات وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية التي رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل مصري عنوانه: دولة قوية متطورة تملك عناصر النجاح وعوامل الاستقرار .