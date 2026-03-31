الحساب الختامي للصحة 2024/2025: 1,473 سريراً جديداً و256 حضانة للأطفال المبتسرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 04:31 مساءً - تضمن الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025 لوزارة الصحة والسكان، إنجاز 11 مشروعاً قومياً في قطاع الصحة خلال العام المالي 2024/2025، بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان وحساب ختامي موازنة هيئتي "التأمين الصحي" و"الرعاية الصحية" للعام المالي 2024/2025.

وكشف التقرير، أن المشروعات المنجزة أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل ملحوظ، حيث تم إضافة 1,473 سريراً جديداً، و977 سريراً للإقامة الداخلية، و240 سريراً للرعاية المركزة، وتجهيز 256 حضانة للأطفال المبتسرين، إضافة إلى تزويد المستشفيات بـ317 ماكينة غسيل كلوي و65 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.

وشملت المشروعات المستشفيات الكبرى في مختلف المحافظات، أبرزها:

الصعيد: مستشفيات السباعية المركزي وكوم أمبو (مرحلة أولى) بأسوان، مستشفى منفلوط المركزي بأسيوط، مستشفى العدوة بالمنيا، مستشفى ساقلته بسوهاج، ومستشفيي أبوتشت العام ونجع حمادي العام بقنا.

القناة وسيناء: مستشفى التل الكبير والقنطرة شرق بالإسماعيلية، ومستشفى طور سيناء الجديد بجنوب سيناء.

الدلتا: مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية.