الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مصانع صواريخ فى إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 03:30 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل بدا أنها تنفست الصعداء بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا أنه لم يعلن عن إنهاء أي حرب، في ظل وجود أطماع إسرائيلية مستمرة في الأراضي الإيرانية.

وأوضحت أبو شمسية خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قيام سلاح الجو بشن عدة غارات داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت مصانع لإطلاق وتصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى استهداف مقر للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، زاعمًا القضاء على أكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية.

ورغم ذلك، لفتت إلى دوي صفارات الإنذار صباح اليوم في حيفا ومناطق أخرى داخل الخط الأخضر، حيث تحدثت القناة الإسرائيلية الثانية عشر عن سقوط صاروخ انشطاري مجهز برؤوس قنابل عنقودية في عدة مواقع، ما تسبب بأضرار مادية.

وعلى الجبهة اللبنانية، أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 40 عنصرًا من حزب الله خلال المواجهات الأخيرة، فيما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن الجيش أن تواجده البري امتد حتى رأس الناقورة، وأن رد حزب الله تحول من حرب تقليدية إلى حرب عصابات.