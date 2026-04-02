البابا تواضروس الثانى يستقبل قاضى قضاة فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 06:30 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة دولة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والوفد المرافق له.

ضم الوفد سماحة المفتي محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطيني، والدكتور محمد نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية لدولة فلسطين، وفضيلة القاضي جاد الجعبري أمين عام مجلس القضاء الشرعى، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

في بداية اللقاء، نقل الدكتور محمود الهباش تحيات الرئيس محمود عباس إلى قداسة البابا، معربًا عن تقدير القيادة الفلسطينية لمواقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الداعمة للسلام والعدالة.

ودار خلال اللقاء كذلك حوار تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة في ظل الحرب الحالية، حيث أشار قداسة البابا إلى أن مصر على مر العصور تدعم القضية الفلسطينية وتساند حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود من أجل إحلال السلام وترسيخ قيم المحبة والتعايش بين الشعوب.

وفي الختام أكد قداسة البابا أن الكنيسة تصلى دومًا من أجل فلسطين ومن أجل أن يعم السلام في المنطقة والعالم أجمع، داعيًا الله أن يمنح الشعوب الأمن والاستقرار، وأن تتوقف الحروب وتسود روح المحبة والعدل بين جميع الأمم.