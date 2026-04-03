إصابة 12 شخصا إثر إشعال عبوات ناسفة داخل قطار بألمانيا واعتقال المشتبه به

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 12:38 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية، أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما، كان مسلحا بسكينين، أقدم على إشعال عبوات ناسفة داخل قطار سريع، قبل أن يتمكن الركاب من السيطرة عليه واعتقاله.

وأوضحت الشرطة، في بيان أورد راديو فرنسا الدولي مقتطفات منه، اليوم الجمعة، أن المشتبه به فجر عبوات ناسفة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن الركاب تمكنوا من السيطرة عليه واحتجازه داخل مرحاض القطار إلى حين وصول قوات الأمن.

ووقع الحادث على متن قطار كان متجها إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد، ما استدعى إجلاء نحو 180 راكبا كانوا على متنه.

وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة دوافع المشتبه به. ووفقا لصحيفة بيلد الالمانية واسعة الانتشار، فإن الرجل صرح بأنه كان ينوي قتل أشخاص. من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن العبوات الناسفة كانت تحتوي على كرات بلاستيكية.