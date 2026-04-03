البترول: إضافة 4 آبار جديدة لإنتاج الغاز بإجمالى 120 مليون قدم مكعب يوميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 01:39 مساءً - في إطار جهود مواجهة تحديات ارتفاع فاتورة استيراد الغاز، ودعم زيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا، نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في إضافة 4 آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز، بكلٍ من حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط بالشراكة مع شركة كايرون، وحقول شركة خالدة بالصحراء الغربية بالشراكة مع شركة أباتشي العالمية، بإجمالي إنتاج يُقدَّر بنحو 120 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وفي هذا السياق، تأتي البئر الجديدة بحقل غرب البرلس البحري، التابع لشركة بتروويب (إحدى شركات القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”)، وذلك بعد أيام قليلة من وضع البئر الثالثة بالحقل على الإنتاج. وقد أظهرت نتائج اختبار البئر الرابعة معدل إنتاج يُقدَّر بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وجارٍ الانتهاء من ربطها على الإنتاج من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز، بما يسهم في رفع إجمالي إنتاج الحقل إلى أكثر من 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية، يجري العمل على تحديث خطة الحفر لتشمل حفر البئر الخامسة على منصة “ويب”.

وفي الصحراء الغربية، حققت شركة خالدة للبترول نتائج إيجابية من خلال حفر ثلاثة آبار جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لشركة أباتشي، بإجمالي إنتاج يُقدَّر بنحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و700 برميل متكثفات.

وتُعد هذه النتائج إحدى ثمار الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الوزارة، والتي أسهمت في تشجيع شركة أباتشي على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

وشملت أعمال الحفر بئرًا استكشافية ناجحة هي SHAI-2X بالمنطقة الغربية، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الأولية معدل إنتاج يبلغ 30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

كما تم حفر بئر استكشافية أخرى Mahroussa-N01X بمنطقة شرق أبو الغراديق، وأظهرت نتائج اختبارها الأولية إنتاجًا يُقدَّر بنحو 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و700 برميل متكثفات.

وجارٍ العمل على ربط البئرين على الإنتاج تباعًا خلال شهر أبريل، مستفيدين من البنية التحتية المتاحة.

كما تم بالفعل وضع البئر الثالثة Salam-88ST على الإنتاج، بمعدل يُقدَّر بنحو 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.