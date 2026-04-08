يلا شوت بلس مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:26 صباحاً - يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو واحدة من أضخم مواجهات دوري أبطال أوروبا حين يستقبل ريال مدريد زعيم القارة ضيفه بايرن ميونخ العملاق البافاري مساء الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي البطولة لموسم 2025-2026 مواجهة تحمل في طياتها تاريخًا طويلًا من الصراعات الأوروبية وتعد واحدة من أكثر اللقاءات المنتظرة بين كبار القارة.

موقف ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد المباراة بعقلية الفريق الذي اعتاد السيطرة على البطولة ساعيًا للحفاظ على هيبته الأوروبية ومواصلة حضوره القوي في الأدوار الإقصائية خاصة على ملعبه الذي طالما شهد ليالي استثنائية.

في المقابل يصل بايرن ميونخ إلى هذه المواجهة بطموح مختلف حيث يضع نصب عينيه استعادة المجد الأوروبي والاقتراب من منصة التتويج بعد غياب عن اللقب في السنوات الأخيرة ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا حادًا بين فريقين لا يعرفان التراجع.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات في توقيت ينتظره عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تنقل مباراة ريال مدريد اليوم عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية حيث توفر تغطية شاملة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويستمر بعده، وسيتم بث المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 لتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة لعشاق الكرة.

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

يتولى التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ المعلق علي سعيد الكعبي الذي يعرف بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل تفاصيل المباريات الكبرى بدقة ليمنح المشاهد تجربة مليئة بالإثارة مع كل هجمة وكل فرصة خطيرة.