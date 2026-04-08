حدث منذ قليل .. هجوم يستهدف مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:27 صباحاً - قالت وكالة مهر الإيرانية، إن هجوما وقع على وحدة في مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفه بقواعد أمريكية في دول المنطقة، وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن قتلى ومصابين وألحقت أضرارًا بأعيان مدنية.

وقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الهجمات على إيران تُنفذ بكثافة شديدة، مؤكدًا أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف محطات السكك الحديدية والجسور الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.