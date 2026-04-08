شريف فاروق يوجّه بسرعة تلبية طلبات النواب والمواطنين في قطاع التموين

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 02:03 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاجتماع الأسبوعي الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم، ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجّه الوزير على الفور إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، والبت السريع في الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف الإدارة بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على السادة النواب في أسرع وقت ممكن.

هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي