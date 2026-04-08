أسامة كمال: تصريحات ترامب مسلسل يومي من التناقضات.. والعالم يعيش أخطر موجة حرب نفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:27 صباحاً - قال الإعلامي أسامة كمال إن متابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة تكشف حالة غير مسبوقة من التناقض، مؤكدًا أن الخطاب السياسي تحوّل إلى ما يشبه “مسلسل يومي” تتغير أحداثه وتصريحاته من يوم لآخر.

وأضاف كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن ترامب تنقّل في تصريحاته بين إعلان النصر على إيران، والدعوة لتصعيد عسكري، ثم الحديث عن قرب انتهاء الحرب، وصولًا إلى التهديد وطلب المساعدة ثم نفي الحاجة إليها، قائلاً إن المشهد يبدو وكأنه "مرة نصر، مرة هزيمة، مرة تهديد، ومرة مصالحة".

وأشار إلى أن هذا التباين في الخطاب يخلق حالة من الارتباك لدى المتابعين، مضيفًا: "المتابع يضحك وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل"، في إشارة إلى غياب خط واضح أو ثابت في التصريحات.

وفي سياق متصل، أكد كمال أن العالم حاليًا يواجه واحدة من أعنف موجات الحرب النفسية، مشيرًا إلى وجود تدفق هائل من المعلومات المتضاربة من مختلف الأطراف، قائلاً: "العالم بيتعرض لأعنف موجة حرب نفسية… أكاذيب بالجملة من كل الأطراف".

وأوضح أن هذه الحالة تجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا شديد الصعوبة، في ظل ما وصفه بمحاولات منظمة لتشكيل الرأي العام والتأثير على وعي الجماهير.

وأضاف أن التطور التكنولوجي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، زاد من تعقيد المشهد، حيث أصبح من السهل إنتاج صور وفيديوهات مفبركة يصعب تمييزها، ما يرفع من احتمالات التضليل.

وعلق على الأنباء المتداولة بشأن إنقاذ أمريكي لمقاتل في معارك إيران، قائلا: "هذه القصص قد تكون جزءًا من معركة إعلامية أوسع، تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو التغطية على وقائع أخرى، الروايات المتداولة من مختلف الأطراف تعاني من غياب الأدلة الكافية أو التناقض، ما يتطلب التعامل معها بحذر، وعدم التسليم بها دون تحقق".

ودعا الجمهور إلى التحلي بالوعي، قائلًا إن المرحلة الحالية تحتاج إلى "مناعة عقلية"، وعدم الانسياق وراء أي محتوى أو رواية دون تدقيق، في ظل ما وصفه بـ"زمن صناعة الانطباع العام بالمشهد المفبرك".