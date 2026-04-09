اتصالات لوزير الخارجية مع ستيف ويتكوف ووزير خارجية فرنسا لبحث جهود التهدئة الإقليمية 

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:30 مساءً - فى ضوء التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة، وبناءً على تكليف من رئيس الجمهورية بتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد والتوتر، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على ضرورة التدخل بشكل سريع لتهدئة الأوضاع بالإقليم وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة.