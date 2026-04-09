رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بعد 40 يومًا من الحرب

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 07:59 مساءً - يارا الجنايني_ أكد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية من خلال تنسيق كامل ومستمر مع البنك المركزي المصري المصري، بما يضمن توفير النقد الأجنبي وتأمين احتياجات الدولة من السلع والمستلزمات الأساسية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه بعد مرور أكثر من 40 يومًا على اندلاع الحرب، لا تزال الأوضاع الاقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس لتسجل نحو 52.8 مليار دولار، مقارنة بـ52.7 مليار دولار في الشهر السابق، وذلك رغم الضغوط الاستثنائية التي فرضتها الأزمة.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد استقرارًا كاملًا، دون أي تأخير في تلبية احتياجاته، في ظل السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري.

وأشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قوة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر، فيما أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

