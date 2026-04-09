نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع عودة مجمع رأس لفان القطري لطاقته الإنتاجية خلال 5 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 07:59 مساءً - سمر السيد _ توقعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، أن يستغرق الأمر ما بين 3 إلى 5 سنوات لاستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمجمع رأس لفان القطري الذي أغلق مطلع شهر مارس الماضي.

وكان مجمع رأس لفان القطري قد أغلق منذ 2 مارس الماضي في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتعرض لضربات مباشرة في 19 مارس.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه حتى في أفضل الأحوال، لن يكون هناك عودة سلسة إلى الوضع السابق الخاصة بعمل المجمع.

وتابعت أن هذا المجمع يعد مثال بالغ الأهمية على الاستثمار الاستراتيجي الناجح؛ إذ يُنتج 93% من الغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي، ويُصدّر نحو 80% منه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تُعاني حاليًا من نقص حاد في الوقود.

وأشارت جورجيفا، إلى أن حركة السفن عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر لم تتعافَ تمامًا من الاضطرابات التي شهدتها في وقت سابق بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ لا تزال عالقة عند حوالي نصف مستوياتها المحققة في عام 2023.

وتابعت: ” لذا في الواقع، لا نعلم حقًا ما يخبئه المستقبل فيما يتعلق بحركة العبور المتوقعة عبر مضيق هرمز أو حتى فيما يتعلق بتعافي حركة النقل الجوي الإقليمية ، لكن ما نعرفه هو أن النمو سيكون أبطأ، حتى لو كان السلام المتوقع دائمًا”.

