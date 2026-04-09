رئيس الوزراء: مصر تدعم استقرار المنطقة ونتضامن مع لبنان ضد "الاعتداءات الوحشية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 08:16 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائماً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي تعليقه على التطورات الراهنة، أعرب رئيس الوزراء عن تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في لبنان، منددًا بالهجمات والاعتداءات الوحشية التي تعرضت لها الأراضي اللبنانية مؤخراً، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع ببالغ القلق هذه التطورات وتدعو إلى وقف التصعيد للحفاظ على سلامة الشعوب.