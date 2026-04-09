وزير البترول: خطة استكشافية دولية موسعة لزيادة إنتاج النفط والغاز خلال العام الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 08:16 مساءً - أعلن لمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن وضع الشركات والشركاء الدوليين خطة استكشافية طموحة تهدف إلى تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مختلف المناطق الامتيازية خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلّي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والمميزة التي تمتلكها الدولة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة وقوية تستوعب خطط التوسع والنمو المستقبلي.