ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام يؤكد من القاهرة دعم المرحلة الثانية لاتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:30 مساءً - أكد كريستوف بيغو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لـ عملية السلام في الشرق الأوسط، التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بضمان نجاح المرحلة الثانية من الجهود الجارية في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

الاتحاد الاوروبى



وأوضح بيغو، في تصريحات عبر منصة "إكس"، أنه التقى نيكولاي ملادينوف، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وسياسة السلام حيث قدم الأخير تقييمًا وصفه بـ«الموضوعي» أمام الوفد الأوروبي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، مع التركيز على ملف نزع السلاح والمناقشات الجارية حول هذه القضية المحورية.



وأشار المسؤول الأوروبي بحضور أنجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية المبذولة لدفع مسار الاستقرار، مؤكدًا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس على الأرض خلال المرحلة المقبلة.