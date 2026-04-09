رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:30 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 997 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتور أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي، وذلك اعتبارًا من 17 فبراير 2026 ، لمدة أربع سنوات، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار الاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم منظومة التخطيط وتعزيز كفاءة السياسات العامة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتهنئة للدكتور أشرف العربي، على تجديد تعيينه رئيسا للمعهد، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف العربي من الخبرات والقامات العلمية الكبيرة، حيث قدم إسهامات مميزة أثرت عمل المعهد خلال الفترة الماضية، بما يمتلكه من مسيرة علمية وعملية ناجحة من شأنها أن تسهم في تواصل الدور الكبير الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في دعم التنمية الشاملة، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء البحوث التنموية والاقتصادية، وإعداد الكوادر.

وأشار إلى أن المعهد يسهم بشكل فعال في تقديم المشورة الفنية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يملكه من كوادر وقامات فكرية في مختلف المجالات، ومعاصرته لمسيرة التنمية في مصر منذ تأسيسه عام 1960 وعلى مدار أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا أن معهد التخطيط القومي يُعد من أقدم وأبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط التنموي على المستوى العربي والإقليمي.