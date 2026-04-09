وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع سفير دولة الإمارات في المجالين الشبابي والرياضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:30 مساءً - استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، سعادة حمد عبيد الزغابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات في تنفيذ البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية، بما يسهم في دعم قدرات الشباب وتمكينهم، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرياضية في البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، خاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتطوير المنظومة الرياضية والشبابية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.