ضبط المتهم بالتلويح بإشارات إباحية بيده أمام سيارة شرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات صورة فوتوغرافية تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتلويح بإشارات خارجه بيده تتنافى مع القيم المجتمعية حال توقفه أمام إحدى سيارات الشرطة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (طالب - مقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه إبان تواجده أمام إحدى المحاكم بالقاهرة إعتراضاً على صدور حكم ضد أحد أصدقائه بالسجن المؤبد لإتهامه فى قضية إتجار بالمواد المخدرة.