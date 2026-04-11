مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بـ 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 06:30 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة "محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، تحريض على قتل ،شروع فى قتل ، إطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظات "الإسماعيلية ، الدقهلية ، القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، هيدرو، شابو" - أكثر من 163 ألف قرص مخدر ومنشط" - 90 قطعة سلاح نارى "15 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش ، 54 فرد خرطوش، طبنجة") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (164) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.