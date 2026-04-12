طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

وزير الصحة يبحث تجهيز المنشآت الطبية بالتعاون مع المجموعة العلمية لتطوير البنية التعليمية والصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:30 مساءً -  

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منى خيري الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتكاملة لتطوير البنية التعليمية والصحية، لبحث سبل التعاون في تجهيز المنشآت الطبية بأحدث المعايير.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء ناقش آليات الاستفادة من نظام «كبسولة العمليات» الحديث، مع استعراض إمكانية التوسع في تطبيقه ليشمل ما بين 30% إلى 50% من المستشفيات.

 

وأشار إلى أن الجانبين بحثا تجهيز المعامل والصيدليات وفق أحدث المعايير، حيث وجه الوزير بتطوير صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات بما في ذلك وحدات حفظ الأدوية، مع الحرص على الحفاظ على الذوق العام وتعزيز الهوية البصرية داخل المنشآت الصحية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أهمية توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المنشآت الصحية، بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة التشغيل.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى مناقشة فرص التعاون في توريد كراسي الأسنان للوحدات الصحية، دعمًا لتطوير خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين.

 

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

