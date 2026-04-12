الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:30 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يناير 2026 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .
وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .
ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق واخلاص.
