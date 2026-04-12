الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:30 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يناير 2026 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .



وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من كافة أوجه الرعاية والاهتمام، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً برجالها نموذجاً فريداً فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها .

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق واخلاص.