طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن الصحي ودعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:16 مساءً -  

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٢ أبريل، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم منظومة الأمن الصحي، وتوسيع نفاذ الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لاسيما في القارة الأفريقية.

 

أكد الوزير عبد العاطي أن قطاع الدواء والمستلزمات الطبية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية متقدمة وخبرات تنظيمية، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، وتمكين الدول الأفريقية من الحصول على مزايا تفضيلية في شراء المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتاحة المجال للاطلاع على الاحتياجات الفعلية للأسواق الأفريقية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بتلك الاحتياجات وتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية ويسهم في تحقيق الأمن الصحي الإقليمي والقاري. 

 

ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير منظومة الشراء الموحد وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبية، فضلًا عن دعم توطين الصناعات الطبية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات الصحية، مشيرا إلى الحرص على التوسع في مجالات التعاون مع الشركاء الأفارقة، بما يدعم تحقيق الأمن الصحي المشترك

 

كما تناول الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية في أفريقيا، بما يدعم الجهود القارية في مجالات الاستجابة للأوبئة وتعزيز جاهزية النظم الصحية، والتحضيرات الجارية للنسخة المقبلة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Africa Health ExCon”، باعتباره منصة محورية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، ودعم التكامل في مجالات الصناعات الطبية والدوائية على مستوى القارة بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير نظم الشراء والتوريد، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على الاستجابة للطوارئ الصحية.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

