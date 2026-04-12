وزير النقل يجري جولة بمشروع مونوريل غرب النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:30 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة والانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل وفقا للموعد المخطط ، قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية واللواء/ طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس /إبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة بتفقد مشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة هي محطات( أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية - المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل) بالإضافة إلى مركز السيطرة والتحكم والورشة الرئيسيه ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – المقاولون العرب)

وخلال جولته تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تابع التقدم في معدلات تنفيذ المشروع والأعمال الكهروميكانيكية ، والتقدم في تشطيبات المحطات والجدول الزمني الخاص بتجارب التشغيل، كما تفقد وزير النقل مبنى مركز السيطرة والتحكم فى ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالي 80 فدان (336000 م2) والتى تشتمل على عدد 13 مبنى واطلع الوزير على نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمركز ونسبة تنفيذ الأعمال بمباني المركز المختلفة، كما تفقد وزير النقل القطارات حيث تم وصول عدد 30 قطار من إجمالي 30 قطار مخطط توريدهم للمشروع بإجمالى عدد 120 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات ، كما تم متابعة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الامثل لكافة المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ كافة قطاعات المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية المشروع الذي سيساهم في خدمة التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية والمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر كما يتكامل المشروع مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع محطة أكتوبر بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية - مطروح) في محطة مونوريل نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل ، ومستقبلا مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع في محطة جامعة 6 أكتوبر.

لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.

كما أن المونوريل يتم تنفيذه على مسار علوي مع امكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية صغيرة، بحيث لا تشغل حيز كبير بالشوارع، في مدة تنفيذ قصيرة نسبياً ، وحجم نقل كبير.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروع المونوريل (شرق/غرب النيل) حوالي 100كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مستقبلا مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق التي يخدمها ،

كما تجدر الاشارة إلى أن المشروع يخدم العديد من المدارس والجامعات ( الاهرام الكندية – جامعة 6 أكتوبر – جامعة النيل ) ، وكذلك المساجد مثل (مسجد الحصري – مسجد الشرطة ) كما يخدم المستشفيات (دار الفؤاد – سعاد كفافي- 6أكتوبر ) وكبرى التجمعات التجارية والمولات ( مول مصر – مول العرب – هايبر وان- سيتي سكيب ) والعديد من التجمعات السكنية الجديدة مثل مشروع الاسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويخدم ايضا المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر وكذلك منطقة البنوك كما يخدم بعض المحاور الرئيسية ( طريق مصر اسكندرية الصحراوي – محور المنصورية – محور المريوطية – الطريق الدائري ) والعديد من النوادي ( نادي الزمالك – نادي نقابة المهندسين- نادي السادس من أكتوبر- النادي الاهلي ) ،و أسهم المشروع في توفير عدد 12000 فرصة عمل مباشرة لتصميم وتنفيذ (الاعمال المدنية والكهروميكانيكية) وحوالى 8000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات والخدمات المرتبطة بالمشروع بخلاف فرص العمل التي سيوفرها المشروع في مجال الادارة والتشغيل .