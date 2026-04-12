ضبط شخص بالمنيا للنصب على المواطنين والتحصل منهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:30 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، ومطالبتهم ببيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول - "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بإرتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.