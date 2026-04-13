خضوع حسن المستكاوى لجراحة عاجلة بعد إصابته بوعكة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 09:30 مساءً - خضع الكاتب الصحفى حسن المستكاوى لجراحة عاجلة اليوم الإثنين، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة تم على إثرها نقله لأحد المستشفيات.

وكتب أحمد شوبير على صفحته الشخصية بفيس بوك :" كل التمنيات بالشفاء العاجل للصديق العزيز أستاذ الصحافة الرياضية الصحفي القدير حسن المستكاوى .. أزمه صحية حادة أجرى علي إثرها جراحة عاجلة .. دعواتكم جميعا له بتجاوز المحنه وتمام الشفاء".

حسن المستكاوى تاريخ حافل فى الصحافة والنقد الرياضى

يذكر أن حسن نجيب المستكاوي، هو ناقد رياضي، اشتهر بمقالة يومية في جريدة الأهرام تحت عنوان "ولنا ملاحظة" على مدى سنوات طويلة، وله أيضا كتابات أخرى خارج إطار الرياضة، ويقدم برنامج صالون المستكاوي في قناة مودرن سبورت. وهو نجل شيخ النقاد الرياضيين، الراحل نجيب المستكاوي.

ولد حسن المستكاوي عام 1952، وكان بطل مصر للسباحة الحرة 100 و200 متر تحت سن 12و 14و 16، ولاعب كرة ماء، ولاعب كرة قدم في ناشئ نادى المعادى حتى 21 سنة، ولاعب بفريق كلية التجارة، وعضو في منتخب جامعة القاهرة لكرة القدم فى عامى 1973 و1974. وممارس للعديد من اللعبات الأخرى، مثل الإسكواش والتنس.