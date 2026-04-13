أخبار اليمن : 2900 طفل مفقود في غزة

2900 طفل مفقود في غزةسجل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، فقدان أكثر من 2900 طفل منذ بداية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، من بينهم نحو 2700 ما زالوا تحت الأنقاض، بينما تعجز العائلات عن معرفة مصير أبنائها.

وبحسب المركز، فإن "عدد الأطفال مجهولي المصير 2900 طفل، ما يعكس حجم المأساة، إذ لا يزال عدد كبير منهم تحت أنقاض المباني التي دمرت، فيما يعد آخرون في عداد المختفين في ظروف غير معروفة وعلى الأرجح اعتقالهم، تاركين عائلاتهم في حالة انتظار مؤلم وعدم يقين بشأن مصيرهم".

وأشار إلى أن "نحو 2700 طفل ما زالوا تحت الركام، في ظل عوائق تحول دون انتشالهم، أبرزها الدمار الواسع، واستمرار القصف، ومنع إدخال المعدات الثقيلة، ونقص الوقود، ما يعيق عمل طواقم الإنقاذ".

وأوضحت مديرة المركز، ندى نبيل، أن "عدد المفقودين الفلسطينيين يصل إلى ثمانية آلاف شخص، من بينهم 2700 طفل تحت الأنقاض، إضافة إلى 200 طفل مفقودين في ظروف مختلفة، سواء في مناطق انتظار المساعدات أو قرب مواقع تمركز قوات الاحتلال أو في ممرات النزوح".

كما أشارت إلى أن المجاعة التي اجتاحت القطاع دفعت نسبة كبيرة من الأطفال لتحمل مسؤوليات أسرهم، مثل البحث عن الحطب والمواد الغذائية الأساسية، خاصة الطحين، والتوجه إلى مناطق توزيع المساعدات، ما أدى إلى فقدان عدد كبير منهم.

ونددت بجرائم الإخفاء القسري، مؤكدة أنها تعد "جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الجهات المتهمة بالكشف عن مصير المفقودين، ويؤكد حق العائلات في معرفة مصير أبنائها"، معتبرة أن "الضحايا تحت الركام يعدون مفقودين إلى حين تسليم جثامينهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية".

وأضافت أن عدوان الاحتلال الصهيوني أدى إلى "تحول العديد من المنازل المدمرة إلى قبور جماعية، مع بقاء الجثامين تحت الأنقاض لفترات طويلة بسبب نقص الإمكانات التقنية واللوجستية والحصار المفروض، ما يشكل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية ويضاعف معاناة العائلات التي حرمت من وداع أبنائها أو دفنهم بشكل لائق".