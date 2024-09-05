نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية الأنشطة الثقافية بتدعيم الروابط الوثيقة بين شعبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أقيم مساء أمس الاربعاء حفل كويتي موسيقي تحت عنوان (أنغام من الكويت) في المسرح الملكي دروري لين في إطار الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة الذي تعقد فعالياته برعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وحضر الحفل نيابة عن ولي العهد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المملكة المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في لندن.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الحفل أكد نائب وزير الخارجية على دور الأنشطة الثقافية في اطار تدعيم الروابط الوثيقة ما بين الشعبين الصديقين مسلطا الضوء على المخزون التاريخي والإرث الثقافي الثري لكل من البلدين الصديقين.

وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل الجهات الكويتية القائمة على هذا الحفل المميز والتي كانت عنصرا أساسيا في إنجاحه.

وفي سياقٍ متصل أكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية وتجذرها بين البلدين الصديقين مضيفا في هذه المناسبة أن الاتفاقية (الانجلو - كويتية) التي تم التوقيع عليها في العام 1899 تعد نقطة انطلاقة للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وتدشينها بشكلٍ رسمي.

وأضاف أنه إيمانا من قيادتي البلدين الصديقين بأهمية إبراز تطور العلاقة الكويتية البريطانية مع مرور قرن وربع عليها وصولا للشراكة الوثيقة التي تجمعهما اليوم فقد تقرر إطلاق مسمى «عام الشراكة الكويتية - البريطانية» على العام 2024 الذي يصادف ذكرى مرور 125 عاما على توقيع الاتفاقية الانجلو كويتية وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد.