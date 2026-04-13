مقاومة الأنسولين العدو الخفي.. كيف تكشفينها لتحافظي على صحتك؟

في زحام الحياة اليومية، قد تمر بعض الإشارات التي يرسلها جسدك دون أن نقف عندها، ففي الأغلب الأحيان نفسرها بالإرهاق أو التوتر أو حتى قلة النوم، لكنها في أغلب الأحيان تكون هذه الإشارات رسائل مبكرة لحالة صحية أكثر تعقيدًا، مثل مقاومة الأنسولين.

وتعتبر مقاومة الأنسولين من أكثر الحالات الشائعة بشكل كبير، ويتعايش معها الكثير من الأشخاص دون أن يدركوا، وذلك لأن أعراضها تتشابه مع مشاكل صحية أخرى مثل زيادة الوزن أو الشعور الدائم بالتعب والخمول، ورغم بساطة بدايتها، إلا أنها تمثل الخطوة الأولى نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وسط هذا القلق دعينا نخبرك أن اكتشافها مبكرًا يمنحك فرصة ذهبية لعلاجها، وذلك من خلال تعديل نمط الحياة، والعودة بالجسم إلى حالته الطبيعية قبل أن تزداد الأمور تعقيدًا، وعن الطريقة التي يمكن من خلالها اكتشاف هذا "العدو الخفي" وطريقة الوقاية من الإصابة به يكشف لنا دكتور محمد نور، استشاري أمراض الباطنة، عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحالة الصحية.

تتشابة أعراض مقاومة الأنسولين مع أمراض أخرى

لماذا تحدث مقاومة الأنسولين؟

في بداية الأمر فسر دكتور محمد معنى مقاومة الأنسولين؟، وقال إنها عبارة عن حالة يصبح فيها الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، وفي الوضع الطبيعي، يساعد الأنسولين الخلايا على امتصاص الجلوكوز واستخدامه كمصدر للطاقة.

لكن عند حدوث مقاومة، لا تستجيب الخلايا بشكل جيد، فيضطر الجسم لإنتاج المزيد من الأنسولين لتعويض هذا الخلل. ومع الوقت، يرتفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا، مما يجعل الإصابة بمرض السكري أمرًا واردًا في أي وقت.

وبينما تبدو الإصابة بمقاومة الأنسولين أمرًا بيولوجيًا بحتًا، لكن في الحقيقة تعتبر الإصابة به لأسباب ترتبط بشكل وثيق بنمط الحياة اليومية، وهنا يأتي السؤال الأهم لماذا تحدث مقاومة الأنسولين؟ وأكد دكتور محمد نور أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بمقاومة الأنسولين، أبرزها زيادة الوزن، خاصة تراكم الدهون في منطقة البطن. كما أن قلة النشاط البدني تجعل الخلايا أقل حساسية للأنسولين، ذلك إلى جانب النظام الغذائي الغني بالسكريات والكربوهيدرات المكررة، التي تجعل الجسم في حالة إفراط مستمر في إنتاج الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك تلعب العوامل الوراثية دورًا أساسيًا في الإصابة بهذا الوضع الصحي، ولا يمكن تجاهل اضطرابات الهرمونات مثل تكيس المبايض لدى النساء باعتبارها واحدة من الأعراض الأساسية لهذا المرض.

أعراض مقاومة الأنسولين

ومع وجود سبب واحد أو أكثر من سبب معًا، قد تزداد احتمالية الإصابة بمقاومة الأنسولين، ويبدأ الجسم في إرسال إشارات قد تبدو جرس إنذار حتى وإن كانت أعراضًا غير واضحة ومباشرة، ولعل أبرز أعراض مقاومة الأنسولين التي ذكرها دكتور محمد الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، الزيادة في الوزن رغم محاولات إنقاصه، أو حتى ظهور مناطق داكنة في الجلد، خاصة حول الرقبة أو تحت الإبطين. هذه العلامات يجب التوقف عندها، وزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

وهنا نصل إلى نقطة مهمة، وهي من هم الأكثر عرضة للإصابة؟ وأكد استشاري أمراض الباطنة أن هناك فئات معينة ينبغي أن تكون أكثر حذرًا لاحتمالية إصابتهم بمقاومة الأنسولين مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، يليهم من لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري. بالإضافة إلى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وكذلك من يعيشون نمط حياة خامل يعتمد على الجلوس لفترات طويلة. بالإضافة إلى أن التوتر المزمن وقلة النوم قد يساهمان في زيادة احتمالية الإصابة.

تناول السكريات والكربوهيدات بدون وعي يزيد من مقاومة الأنسولين

طريقة التعامل مع مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين ليست من الأمراض الخطيرة، فهي حالة مرضية يمكن التعامل معها بخطوات بسيطة لكنها فعالة، والبداية في أغلب الأوقات تكون من خلال تعديل نمط الحياة، الذي يعتبر حجر الأساس في العلاج، فاتباع نظام غذائي متوازن، غني بالخضروات والبروتينات الصحية، مع تقليل السكريات، يساعد بشكل كبير في تحسين حساسية الجسم للأنسولين. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت مجرد المشي اليومي، تحدث فرقًا ملحوظًا في الوزن مما ينعكس على مقاومة الأنسولين.

ولا يقل النوم الجيد أهمية عن الغذاء والحركة، فالحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل مقاومة الأنسولين. ذلك إلى جانب ضرورة إدارة مشاعر القلق والتوتر، وذلك من خلال ممارسة أنشطة التأمل واليوجا التي تهدئ من الحالة النفسية.

وأكد دكتور محمد نور أنه من الضروري زيارة الطبيب المعالج لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، لأنه في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر إضافة بعض الأدوية التي تساعد في تنظيم مستوى السكر وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

خلاصة القول

يمكننا القول إن مقاومة الأنسولين ليست أزمة صحية كبيرة، بل فرصة مبكرة للتغيير لأنها رسالة من الجسد تدعونا لإعادة النظر في عاداتنا اليومية، واتخاذ خطوات نحو حياة أكثر صحة وتوازن. ومع الوعي والمتابعة يمكننا تجاوز هذه المشكلة وحماية الشخص من تطور الأمر للإصابة بمرض السكر.