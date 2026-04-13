الحكومة السويدية تزيد دعم الكهرباء والوقود

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 11:07 مساءً - – قالت الحكومة السويدية اليوم الإثنين إنها ستخفض ​الضرائب على الوقود وسترفع إعانات ‌الكهرباء في ميزانيتها التكميلية للربيع هذا العام، في مسعى لتخفيف الأعباء التي ​تتحملها الأسر جراء ارتفاع ​فواتير الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وستبلغ النفقات ⁠الإضافية، التي تأتي قبل ​الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، ​حوالي 7.7 مليار كرونة سويدية (825.22 مليون دولار)، وستضاف إلى 80 مليار كرونة من ​الإنفاق الجديد الذي تم ​الإعلان عنه بالفعل في سبتمبر من ‌العام ⁠الماضي في مشروع الموازنة السنوية لعام 2026.

وقفزت أسعار النفط بشكل حاد منذ أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل ​الهجوم على ​إيران ⁠والذي ردت عليه طهران بضربات عبر الخليج وإغلاق ​مضيق هرمز.

وبينما لم يتأثر ​الاقتصاد ⁠بشكل كبير حتى الآن، فإن هناك مخاوف من أن يؤدي طول ⁠أمد ​الصراع إلى زيادة ​التضخم وتراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

